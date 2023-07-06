Arda Güler Kolunda Polislerle! Yöneticiler Gitmedi

18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler Real Madrid ile anlaştı. İspanya’ya giden genç futbolcuyu hiçbir Fenerbahçeli yöneticinin uğurlamaması ve polislerle ortaya çıkan görüntü taraftarların tepkisine neden oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler için İspanyol devi Real Madrid ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe’den yapılan bildirimde “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler’in, İspanya’nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Madrid Arda için Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Böylelikle 18 yaşındaki futbolcu Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı futbolcu olacak.

Arda Güler Polislerin Kolunda

Madrid’e gitmek için havalimanına gelen Arda Güler için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Polis memurlarının koluna girerek götürdüğü Arda’nın o görüntüleri sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Yılın transferine imza atan Arda Güler’in hiçbir Fenerbahçeli yöneticinin eşliği olmadan bu şekilde yolcu edilmesi de eleştirileri beraberinde getirdi.

Genç yıldız sağlık kontrolü sonrası Real Madrid ile sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sosyal medyadan Türkçe bir paylaşım yapan İspanyol Kulübü transferi ‘yükleniyor’ olarak duyurdu.

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