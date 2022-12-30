Pele’nin Ailesinden 10 Numara İsteği

Pelé’nin 10 numaralı forması artık giyilmemeli. Dün yaşamını yitiren futbol efsanesi Pele’nin ailesi bunu istiyor.

10 numaralı formasıyla Pelé bir futbol efsanesi oldu. Ölümünden sonra ailesi, eski kulübünün bir daha asla bu forma numarasına sahip bir oyuncusu olmamasını diledi.

Globo TV’nin haberine göre Pele’nin ailesi FC Santos kulübüne başvurmaya hazırlanıyor. Aile 10 numaralı formanın emekli edilmesini talep edecek.

Üç kez dünya futbol şampiyonu Pelé, dün kötü huylu kolon kanserinin bir sonucu olarak çoklu organ yetmezliğinden 82 yaşında hayatını kaybetti. 1956 ve 1974 yılları arasında 18 uzun yıl boyunca FC Santos’un siyah beyaz formasını giydi ve bu formayla iki kez Şampiyonlar Ligi’nin Güney Amerikalı muadili Copa Libertadores’u kazandı. Santos kulübünde geçirdiği süre boyunca, Pelé tek başına 500’den fazla lig golü attı.

Daha sonra Neymar’ı da üreten kulübe yaptığı bu hizmetler nedeniyle Pelé ailesi, 10 numaralı formanın tekrar ödüllendirilmemesi için yönetim kuruluna resmi başvuruda bulunmak istiyor.

Santos’un 10 numarasını şu anda Venezuelalı Yeferson Soteldo giyiyor.

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