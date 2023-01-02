Meksika: Hapishane saldırısında en az 14 kişi öldü

Meksika’nın kuzeyindeki bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi öldürüldü. Çatışma sırasında 24 mahkum kaçmayı başardı. Durum kontrol altına alındı.

Meksika’da bir hapishaneye düzenlenen saldırıda 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti. Chihuahua eyaletindeki savcılar, zırhlı araçlardaki silahlı saldırganların ABD sınırındaki Ciudad Juárez’deki gözaltı merkezine saldırdığını ve gardiyanlara ateş açtığını söyledi.

14 ölüye ek olarak, 13 kişi yaralandı ve 24 mahkum firar etti. Meksikalı askerler ve eyalet polisi daha sonra hapishanenin kontrolünü tekrar ele geçirdi. Savcılar, personelinin olayı araştırdığını söyledi. Basında çıkan haberlere göre, saldırının amacı mahkumları serbest bırakmaktı. Çatışma sırasında en az 24 mahkum kaçmayı başardı.

Şehirde polise saldırı

Başsavcılık Ofisi’ne göre, gözaltı merkezine yapılan saldırıdan kısa bir süre önce Ciudad Juárez’deki silahlı kişiler çok sayıda polis memuruna saldırdı. Dört zanlı tutuklandı ve iki kişi öldürüldü.

Meksika cezaevlerinde şiddet yaygın. Genellikle aşırı kalabalık olan cezaevlerinin çoğu suç çeteleri tarafından kontrol ediliyor. Bazılarında, yetkililer çok az kontrol sahibi. Juárez gibi yerlerde uyuşturucu kartellerinin vekili olarak hareket eden rakip çeteler arasında sık sık çatışma çıkıyor.

100.000 kişide 85 cinayet oranıyla Ciudad Juárez şu anda dünyanın en tehlikeli beşinci şehri. Ağustos ayında hapishanedeki bir isyan şehrin sokaklarına sıçramış, 11 kişi ölmüştü.

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