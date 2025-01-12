Real Madrid ve Barcelona, ​​bu akşam Cidde’de 2025 İspanya Süper Kupası finalinde karşılaşacak.

Real Madrid, Barcelona ile Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek.

FC Barcelona teknik direktörü Hansi Flick takımının Çarşamba günü oynanan maçta yapılan hataları yapmamaları gerektiğine değindi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hansi Flick maç ile ilgili şunları söyledi:

“Athletic’e karşı oynamanın her zaman zor olduğunu düşünüyorum.Onlar iyi oyunculara ve harika bir felsefeye sahip iyi bir takım. Onları oynarken izlemek bir zevk. Olmo ve Pau Victor’un durumunun yarına kadar çözülmesini beklemiyorum.

Beklemek zorundayız Bu bizim için kolay bir durum değil. Onlara sahip olamamak zor çünkü onlar iki önemli oyuncu. Ancak bu bizi bir takım olarak birleştiriyor ve şimdi bir takım olduğumuzu göstermeliyiz.”

“Olmo davası gelecekteki potansiyel transferleri etkiler mi? Bilmiyorum. Ama bu durumdayken neler olup bittiğini tam olarak bildiğimden eminim.Evet ya da hayır diyemem.

Hansi Flick: “Lamine Yamal hazır. Yarın oynayabilir.”

“Suudi Arabistan? Hiçbir şey öğrenecek zamanım olmadı. Akşam yemeği yedim ve bütün gün otelde kaldım.Ama buradaki insanların futbolu sevdiğini söyleyebilirim.”

“Nico Williams’ın sakatlığı? Bunu bilmiyordum,bilgi için teşekkürler! Harika bir takım ve tek bir oyuncu söyleyemeyiz.”

“Takımın hazır, sadece futbola ve Süper Kupa’ya odaklanacak güce sahip olduğunu hissediyorum. Maça odaklanmış durumdayız.”

Finalde Barça kalesini kimin savunacağına dair henüz bir karar verilmediğini söyleyen Alman çalıştırıcı, yeni Polonyalı Szczesny mi yoksa Inaki Pena’ya mı yer verecek belli değil.

“Günün sonunda, işimizi yapmalıyız” diye devam eden Hansi Flick. “Takımı iyi hazırlamalıyız, önemli olan bu. Herkes için büyük bir maç, Süper Kupa’da bir El Clasico maçı. Bunu kazanabilirsek harika olur. Sezonun geri kalanına girerken özgüvenimiz için bir destek olacak.”

“Oyuncularımın etraflarında olup biten gürültüyü unutmaları gerekiyor, kendimiz güçlü olmalıyız…”

Carlo Ancelotti: “Kendimize çok güveniyoruz.”

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

‘Barcelona karşısında El Clasico’da kendimize çok güveniyoruz.’ diyen İtalyan teknik adam, ‘Barcelona, yenilmesi zor ve rekabetçi bir takım. Bizim için zor olacak ama onlar için de zor olacak.’ ifadelerini kullandı.

Süper Kupa’nın önemine dikkat çeken Ancelotti, ‘Sezon ortasında Süper Kupa’yı kazanmak her zaman moral ve güven verir. Bu çok önemli bir kupa.’ sözlerini sarf etti.

Real Madrid Barcelona Süper Kupa Maçı muhtemel ilk 11’leri

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Camavinga, Vinicius Jr., Valverde, Rodrygo, Mbappe

Barcelona: Szczesny, Cubarsi, Balde, Martinez, Kounde, Gavi, Pedri, Raphinha, Casado, Yamal, Lewandowski