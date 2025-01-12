Ukrayna: Kuzey Koreli iki asker esir alındı

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta Kuzey Kore’nin aktif katılımına dair çarpıcı bir kanıt sundu. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9 Ocak’ta Rusya’nın Kursk bölgesinde özel kuvvetler tarafından yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Kiev’de sorgulandığını duyurdu. Zelenski, bu askerlerin canlı olarak ele geçirilmesinin nadir bir durum olduğunu ve Kuzey Kore’nin Rusya’ya destek verdiğine dair önemli bir kanıt sunduğunu belirtti.

Ukrayna’da Kuzey Koreli askerler esir

Ukrayna İç İstihbarat Teşkilatı (SBU), sorgulamanın Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS) yardımıyla Korece olarak yürütüldüğünü ifade etti. SBU tarafından yayımlanan bir videoda, askerlerin hastane yataklarında yattığı, birinin ellerinin diğerinin ise çenesinin sarılı olduğu görüldü.

Kuzey Koreli askerlerin açıklamaları

SBU, esir askerlerin Kuzey Kore ordusunda tecrübeli askerler olduğunu açıkladı. Esirlerden biri, Rusya’ya askeri eğitim almak için gönderildiğini iddia ederken yanında sahte bir Rus askeri kimliği taşıyordu. Bu kimliğin, 2005 doğumlu bir Rus askere ait olduğu tespit edildi. Diğer asker ise belge taşımıyordu ancak yazılı ifadelerinde 1999 doğumlu olduğunu ve 2016’dan beri Kuzey Kore ordusunda görev yaptığını belirtti. Ayrıca bu asker, keskin nişancı olarak eğitildiğini söyledi.

Güney Kore’nin NIS teşkilatı da Ukrayna’nın açıklamalarını doğruladı ve askerlerden birinin, Rusya’ya Kasım ayında geldiğini ve burada eğitim aldıktan sonra ciddi kayıplar yaşandığını itiraf ettiğini belirtti. NIS, askerlerden birinin esir alınmadan önce 4-5 gün boyunca yiyecek ve susuz kaldığını da doğruladı.

Zelenski’nin açıklamaları

Volodimir Zelenski, Kuzey Koreli askerlerin canlı olarak ele geçirilmesinin zorluklarına değinerek, “Ruslar ve Kuzey Koreli askerler, genelde yaralıları öldürerek Kuzey Kore’nin savaşa katılımını gizlemeye çalışıyor,” dedi. Zelenski, dünya kamuoyunun bu durumu öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, esir alınan askerlerin medya tarafından incelenmesine izin vereceklerini söyledi.

Zelenski’nin açıklamalarının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiga, “Moskova ve Pyongyang rejimlerine karşı maksimum baskı uygulanmalı,” diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Cephe durumu ve Rusya’nın iddiaları

Rusya, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yakınlarındaki Shevchenko köyünün kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti. Ukrayna ordusu, Shevchenko köyüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmazken, Pokrovsk çevresinde Rusya tarafından 24 saat içinde 50’den fazla saldırı düzenlendiğini ve bunlardan 46’sının püskürtüldüğünü açıkladı. Ayrıca bölgede yaklaşık 10 çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Donetsk valisi Vadym Filashkin, Pokrovsk’un kuzeyindeki bir köye yapılan Rus bombardımanında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Havadan ve karadan saldırılar

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca 74 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, bunlardan 47’sinin düşürüldüğünü duyurdu. Kalan 27 İHA’nın radar menzilinden kaybolarak hedeflerine ulaşamadığı belirtildi. Düşürülen İHA’ların enkazı yedi farklı bölgede hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın gece boyunca ülke genelinde 85 İHA saldırısı düzenlediğini, bunlardan 31’inin Karadeniz üzerinde, 16’sının Voronezh ve Krasnodar bölgelerinde, 14’ünün ise Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde sürpriz bir saldırı başlatarak stratejik noktaları hedef aldı. Donmuş zeminlerde ilerleyen zırhlı birlikler, elektronik karşı önlemlerle Rus savunmasını zayıflattı. Operasyonun zamanlaması, ABD’deki siyasi değişimle ilişkilendiriliyor.

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