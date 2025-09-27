Liverpool moralsiz geliyor

Liverpool, Galatasaray’a konuk olacak

Şampiyonlar Ligi‘nde 30 Eylül’de temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak Liverpool, İstanbul’a moralsiz geliyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon şampiyon olduğu ve 5’te 5’le başladığı İngiltere Premier Lig’de Crystal Palace deplasmanında 2-1 yenilerek, 6. haftada puan kaybıyla tanıştı. 9. dakikada Ismaila Sarr’ın golüyle yenik duruma düşen Liverpool, 87’de Federico Chiesa’nın golüyle beraberliği sağladı. 90+7’de Eddie Nketiah, Crystal Palace’ı 2-1’lik galibiyete taşıdı. Sezona ilk 5 haftada 8 puan kaybederek başlayan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer rakibi, Manchester City ise Burnley’yi 5-1 yenerek moral buldu. Burnley’den Maxime Esteve bu karşılaşmada kendi kalesine iki gol attı. Leeds United, Bournemouth ile 2-2 berabere kalırken Chelsea, 10 kişi kaldığı Brighton’a kendi evinde 3-1 mağlup oldu.