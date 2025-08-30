Eintracht Frankfurt fırtına gibi

Eintracht Frankfurt’u Ritsu Doan taşıdı

Galatasaray‘ın Şampiyonlar Ligi’nde 18 Eylül’de ilk maçında deplasmanda ağırlayacağı Eintracht Frankfurt, Alman Ligi’ne iyi başladı. İlk hafta Werder Bremen’i 4-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, deplasmanda da Hoffenheim’ı 3-1 yendi. Eintracht Frankfurt’un gollerini 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan, 51’de Can Uzun kaydetti. Tek golünü 90+1. dakikada Prömel ile bulan Hoffenheim’da eski Galatasaraylı Ozan Kabak, uzun sakatlığının ardından 452 gün sonra kadroda yer aldı. Fenerbahçe‘nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Stuttgart ise Borussia Mönchengladbach’ı 79. dakikada Baixauli’nin golüyle 1-0 yendi. Leipzig, Heidenheim’ı 2-0 yenerken Göztepe’den 25 milyon Euro’ya transfer edilen Romulo ilk golünü attı. Almanya’da 16.30 kuşağında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle: Werder Bremen-Bayer Leverkusen: 3-3, Leipzig-Heidenheim: 2-0.

1-3

HOFFENHEİM-EİNTRACHT FRANKFURT

STAT: PreZero Arena

HAKEM: Timo Gerach,

GOLLER: Prömel (Dk. 90+1) / Ritsu Doan (Dk. 17 ve 27), Can Uzun (Dk. 51)

SARI KARTLAR: Umut Tohumcu / Chaibi, Kristensen, Buta

HOFFENHEİM: Baumann – Coufal, Hranac (Dk. 72 Hajdari), Chaves, Bernardo (Dk. 86 Prass) – Kramaric (Dk. 59 Mehmet Damar), Avdullahu, Umut Tohumcu (Dk. 59 Prömel) – Asllani (Dk. 72 Moerstedt), Lemperle, Toure

EİNTRACHT FRANKFURT: Zetterer – Kristensen (Dk. 83 Hojlund), Collins, Koch, Thetae – Larsson, Chaibi – Doan (Dk. 78 Buta), Can Uzun (Dk. 63 Brown), Bahoya Negoce (Dk. 63 Knauff) – Elye Wahi (Dk. 83 Batshuayi)