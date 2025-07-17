Victor Osimhen’de nihayet mutlu son

Victor Osimhen pes ettirdi

Galatasaray geçen sezon kiraladığı ve 41 karşılaşmada 37 golle dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen’i bonservisiyle almak için haftalardır mücadele etti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in işi sürekli yokuşa sürmesine karşın Galatasaray 26 yaşındaki Nijeryalı santrforun transferini sonunda bitirmeyi bildi. Taraflar, sonraki satıştan kâr payı dışında her konuda anlaştı.

Galatasaray, 40 milyon Euro’yu peşin ödeyecek

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimnhen transferinde banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray tarafından 75 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 40 milyon Euro peşin ödenecek. Kalan kısmı ise 2 taksit olarak 17.5’ar milyon Euro olarak ödenecek. Galatasaray’ın Victor Osimhen transferini resmi olarak çok kısa sürede açıklaması bekleniyor.