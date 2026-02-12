Fenerbahçe’nin rakibi Vitor Pereira!

Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye karşı

Fenerbahçe‘nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 19 Şubat’ta İstanbul’da, 26 Şubat’ta İngiltere’de karşılaşacağı Nottingham Forest’te şok bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Ligi’nde dün akşam Nottingham Forest’ın evinde sonuncu Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kalmasının ardından teknik direktör Sean Dyche’ın görevine son verildi.

Kırmızı beyazlılarda bu sezon teknik direktörler Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou da kovulmuştu.

Nottingham Forest’ta dördüncü teknik direktör adayı ise Fenerbahçe‘nin eski hocası Vitor Pereira.

İlk olarak 2015-16 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Pereira, 62 maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

2021-22 sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçen ikinci kez geçen Pereira, Süper Lig’de 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi, Avrupa sahnesinde ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

Sarı-lacivertliler, 21 Aralık 2025’te Portekizli teknik adam ile yolları ayırmıştı.

Fenerbahçe sonrası Corinthians, Flamengo ve Al Shabab takımlarını çalıştıran Pereira, 19 Aralık 2024’te Wolverhampton’ın başına geçti.

Sarı siyahlılarda 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi alan 57 yaşındaki teknik adamın görevine 2 Kasım 2025’te son verildi.

