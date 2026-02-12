Adalet Bakanı Pam Bondi darmadağın oldu

Pam Bondi milletvekillerine resmen saldırdı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde (House Judiciary Committee) ifade verirken özellikle Jeffrey Epstein dosyalarının yönetimi nedeniyle hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde sorgulandı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Adalet Bakanı Pam Bondi ile Milletvekili Becca Balint arasında, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları üzerine sert bir tartışma çıktı.

Bondi’nin soruları yanıtsız bırakıp Balint’i Yahudi karşıtlığıyla suçlaması üzerine yükselen tansiyon, Balint’in ailesini Holokost’ta kaybettiğini hatırlatmasıyla doruğa ulaştı ve oturuma ara verildi.

Temsilci Jerry Nadler:

“Epstein‘in suç ortaklarından kaçına dava açabildiniz? Şu an kaç fail hakkında soruşturma yürütüyorsunuz?”

Adalet Bakanı Pam Bondi:

“Bu ucuz numaralarınız çok komik. Bana hiçbir şey söyleyemezsin, seni devri kapanmış, ezik avukat!”

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jesus Garcia: “(Adalet Bakanı Pamela Ko Bondi’ye) Tarihimizdeki en kötü başsavcılardan (Adalet Bakanı) birisin ve Donald Trump’ın hukuksuz, otoriter gündeminin bir aracısısın.

Adalet Bakanlığı’nı; göçmenleri, çalışan aileleri ve Trump’ın ‘devlet düşmanı’ ilan ettiği herkesi hedef almak için bir silah gibi kullandın.

Epstein dosyalarını örtbas etme çaban ve çocuk kaçakçılarını koruma tutkun, tek başına görevden alınma (azil) gerekçesidir.

Gerçek ve güçlü suçluları korumak için makamını kötüye kullandın. Amerikan halkı sonunda senin kim olduğunu ve sahip olduğun değerler sisteminin ne kadar yozlaşmış olduğunu görüyor.”

Oturum, Bondi’nin soruları geçiştirdiği ve Trump’ı savunmak için milletvekilleriyle tartıştığı bir gösteriye dönüştü.

Bondi, oturum boyunca suç oranlarında düşüş olduğunu savunarak yönetimin “güvenliği sağladığını” öne çıkardı. Ancak Demokrat milletvekilleri, hem Epstein dosyaları hem de federal güç kullanımı tartışmaları nedeniyle Bondi’yi “hesap vermemekle” eleştirdi.