Ömer Kaner vefat etti

Ömer Kaner futbolun beyefendisiydi

Türk futbolunun önemli golcülerinden Ömer Kaner geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Türk futbolunun beyefendisi olarak bilinen Kaner’in acı haberini oğlu şu sözlerle verdi:

“Acımız çok büyük… Maalesef çok sevdiğim babam Ömer Kaner’i bugün ani bir kalp krizinden kaybettik…

Babamı seven ve saygı duyan çok fazla insan olduğu için buraya yazmak istedim.

Seni çok özleyeceğim baba. Kelimelerin bittiği yer. Futbol sevgisi bana senden yadigâr kaldı.”

Fenerbahçe‘den ise şu duyuru yapıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu ise şu açıklamayı yaptı:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

1’i A Millî, 5’i Ümit Millî Takım olmak üzere 6 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Kaner, futbol altyapısını Almanya’da alan ancak kariyerini Türkiye’de geçiren oyunculara öncülük eden isimlerden oldu.

Askerlik için geldiği Türkiye’de Havagücü’nde futbol oynayan Kaner, buradan transfer olduğu Eskişehirspor ile profesyonel futbol kariyerine başladı. Eskişehirspor‘da gol krallığı sevinci yaşayan Ömer Kaner daha sonra Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor takımlarının formalarını giydi.

Futbolculuk sonrası antrenörlüğe Bakırköyspor’da başlayan ve 20’ye yakın kulüpte görev alan Kaner, Fenerbahçe’nin 1988-1989’da 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic’in yardımcılığını yaptı.

Bir dönem Futsal Millî Takımımızı da çalıştıran Kaner, Türkiye Futbol Federasyonu’nda da çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet verdi.

Merhum Kaner’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Zonguldakspor olmak üzere oynadığı tüm kulüplere ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.