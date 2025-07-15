Galatasaray’a altın eldiven: Ederson

Galatasaray’da gündem Ederson

Sözleşmesi sona eren Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, Victor Osimhen transferinin yanı sıra, kaleci arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Manchester City’li Ederson için harekete geçti. Galatasaray, 15 milyon Euro maaş talebinde bulunan 31 yaşındaki file bekçisini Ederson, 8 milyon Euro’ya ikna etmek istiyor. Bu arada Suudi Arabistan’dan bir kulübün de Ederson’a yıllık 25 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.

Ter Stegen’de Barcelona avantajı

Galatasaray‘ın kaleci mevkii için görüştüğü bir diğer isim ise Andre ter Stegen. Transfer yapabilmesi için oyuncu satması ve maaş bütçesini düşürmesi gereken Barcelona, yıllık 12-13 milyon euro civarında net ücret kazanan 33 yaşındaki kaleci için kolaylık sağlamaya hazır. Monaco’nun da ilgilendiği oyuncunun 2028’e kadar kontratı var. Galatasaray’ın kaleci transferini kısa sürede tamamlanması için teknik direktör Okan Buruk da yönetimden talepte bulundu.