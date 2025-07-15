Victor Osimhen resti çekti

Victor Osimhen krizi büyüyor

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen transferinde Napoli ile savaşını sürdürüyor. 26 yaşındaki santrfor için Napoli, 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’nun ise 2026’da ödenmesini talep ediyor. Napoli ayrıca Osimhen’in bir sonraki transferinden pay istedi. Buna karşın Galatasaray, 35 milyon Euro peşin, kalan 40 milyon Euro’nun ise 2027’ye kadar ödenmesi teklifinde bulundu. Taraflar bugün son kez bir araya gelecek.

Victor Osimhen çok kızgın

Victor Osimhen, kendisine 75 milyon Euro peşin teklifinde bulunan Al Hilal’e gitmesi için baskı yapan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’e “Eğer gitmeme izin vermezsen bir yıl oynamamayı göze alır seneye Galatasaray’a bonservisim elimde giderim” restini çekti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in transferi sürekli yokuşa sürmesi Galatasaray yöneticilerinin sabrını da taşırmış durumda.