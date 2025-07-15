HBO’nun “Harry Potter” dizisinden ilk kare geldi!

J.K. Rowling’in dünyaca ünlü Harry Potter serisi, bu kez televizyon ekranlarına taşınıyor. HBO, uzun süredir gündemde olan dizi uyarlamasının resmi olarak prodüksiyon aşamasına geçtiğini duyurdu. İlk tanıtım fotoğrafında Harry Potter karakterini canlandıracak Dominic McLaughlin, Hogwarts cüppesi, yuvarlak gözlüğü ve alnındaki yıldırım şeklindeki iziyle görüldü.

Yeni nesil oyuncularla klasik karakterler

Harry Potter’ın yeni televizyon uyarlaması, Warner Bros. Studios Leavesden’da çekiliyor. Yayın tarihi olarak 2027 yılı hedefleniyor. HBO, yeni oyuncu kadrosunu da duyurdu. Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) ve Alastair Stout (Ron Weasley) üçlüsünün yanı sıra Rory Wilmot (Neville Longbottom), Amos Kitson (Dudley Dursley), Louise Brealey (Madam Hooch) ve Anton Lesser (Garrick Ollivander) gibi yeni isimler rol alacak.

Harry Potter’da tanıdık isimler, yeni yorumlar

Dizi, ana karakterleri genç oyuncularla yeniden tanıtırken; bazı ikonik rollerde tecrübeli isimler yer alacak. Severus Snape rolünde Paapa Essiedu, Albus Dumbledore olarak John Lithgow ve Molly Weasley karakterinde ise Katherine Parkinson izleyiciyle buluşacak.

Sinema serisinden 14 yıl sonra ekranda

Yeni Harry Potter dizisi, 2011’de vizyona giren “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” filminin ardından seriye getirilen ilk büyük yapım olacak. HBO, dizinin “sevilen kitaplara sadık kalınarak hazırlandığını” ve “Harry Potter hayranlarının yıllardır tutkuyla bağlı olduğu karakterleri ve detayları yeni nesil izleyiciyle buluşturacağını” belirtti.

Harry Potter evreni yeniden doğuyor

Film serisinin yanı sıra sahne oyunları, video oyunları ve tema parklarıyla dev bir kültüre dönüşen Harry Potter evreni, bu yapımla televizyon izleyicileri için yeniden canlanıyor. Kitap serisinin yayımlanmasından 28 yıl, son filmin ardından ise 14 yıl geçmişken; HBO, bu evreni yeni bir jenerasyonla buluşturmayı amaçlıyor.

HBO MAX Türkiye’de yayında

Max, 15 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de hizmet vermeye başladı ve 9 Temmuz 2025’te HBO Max adıyla yeniden markalandı. Türkiye’deki izleyiciler, HBO’nun dizi ve film içeriklerinin yanı sıra Warner Bros. Discovery imzalı yapımlara da bu platform üzerinden erişebiliyor.

