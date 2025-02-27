PFDK’dan derbi sonrası ağır cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle birçok isim ve kulübe çeşitli cezalar verdi.

Jose Mourinho’ya 4 maç men ve para cezası

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun hakemlere yönelik ifadeleri nedeniyle 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

Kararda, Mourinho’nun soyunma odasında hakemlere yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği, Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham ettiği ve basın toplantısında fair-play ruhuna aykırı açıklamalar yaptığı vurgulandı.

Okan Buruk’a 1 maç ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 1 maç men ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe’ye deplasmanda 2 maç seyircisiz oynama cezası

Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 resmi maçı deplasmanda seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Ayrıca, kulüp yöneticileri Mario Branco ve Okan Özkan’a 58 bin 500’er TL para cezası verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e hak mahrumiyeti

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar nedeniyle 34 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye milyonluk cezalar

Kurul, farklı gerekçelerle Galatasaray’a 3 milyon 693 bin TL, Fenerbahçe’ye ise 1 milyon 620 bin TL para cezası kesti. Eyüpspor ve Bellona Kayserispor da disiplin ihlalleri nedeniyle sırasıyla 750 bin TL ve 168 bin TL para cezasına çarptırıldı.

