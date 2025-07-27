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Galatasaray’a dev eldiven!

Manchester City'den Ederson ile görüşen Galatasaray, Paris Saint Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi

NationalTurk NL27/07/2025
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Manchester City'den Ederson ile görüşen Galatasaray, Paris Saint Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi
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1.1 Galatasaray’dan ilk teklif yapıldı

Galatasaray büyük oynuyor!

Galatasaray, 2011’den bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından yeni file bekçisi için yoğun mesaide. Sarı-kırmızılılar, öncelikle Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson ile temasa geçti. Bu transferde yol alınamayınca rota geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Paris Saint Germain’in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma’ya döndü.

 

Galatasaray’dan ilk teklif yapıldı

Galatasaray, uzun yıllar kalesini korumasını istediği 26 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile temasa geçti. Paris Saint Germain ile 2026’da sona erecek sözleşmesini uzatmayan kaleci ile yıllık yaklaşık 10 milyon Euro artı bonuslarla anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Paris Saint Germain’e ise 5 milyon Euro kiralama, 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu ise 4 taksitte ödeme teklifinde bulundu. Taraflar anlaşmaya yakın.

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NationalTurk NL27/07/2025
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