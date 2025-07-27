Orman yangınları yürekleri yakıyor

Türkiye’nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarıyla mücadele çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediyor. Özellikle Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, Uşak, Mersin, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi birçok ilde de alevlere karşı hem havadan hem karadan yoğun müdahale sürüyor.

Bursa’da alarm durumu

Bursa’da Gürsu ile Kestel arasında başlayan yangın, TOKİ konutlarına yakın bir bölgede etkili oldu. Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yangının enerjisinin azaltıldığını belirtirken, gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla çalışma yürütüldü.

Uşak’ta 2. günde kritik mücadele

Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. 5 ev ve 4 ahırın yandığı bölgede, 769 kişi tahliye edildi, 17 hayvan telef oldu.

Mersin’de 4 mahalle tahliye edildi

Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki birçok ev ve ahır zarar gördü. Yangın, toplam 4 mahallede tahliyeye neden oldu.

Kahramanmaraş’ta havadan yoğun müdahale

Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi kırsalında çıkan yangına 6 helikopter, 38 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor. Komşu illerden gelen destek ekipleriyle birlikte mücadele ikinci gününde sürüyor.

Diyarbakır ve Elazığ’da kontrol sağlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaklaşık 35 hektarlık alanı etkileyen yangın ekiplerin 15 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki örtü yangını da kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da soğutma çalışmaları sürüyor

Alanya, Gazipaşa ve Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgede yoğun soğutma çalışmaları yürütülüyor. Özellikle Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangının ardından siyaha bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Bakandan orman yangını uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ekim ayına kadar riskli bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyakkuzda olması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu. Bakan Uraloğlu ise yangın bölgelerindeki çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

