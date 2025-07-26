Türkiye alev alev

Türkiye’nin yangınlarla imtihanı

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve Uşak’ta alevler henüz kontrol altına alınmadı. Yangınlara; uçak, helikopter, itfaiye, arazöz ve dozerler dahil olmak üzere çok sayıda görevlinin müdahalesi sürüyor. İşte ciğerlerimizi yakan yangınlarla ilgili son ayrıntılar…

Bakan’dan resmi açıklama

Orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28’i ormanlık, 48’i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettiklerini belirterek “Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı” dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugünün orman yangınları açısından riskli olduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Yumaklı, o açıklamadan sonra saat 12.10’da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanlık alanında yangın meydana geldiğini bildirdi.

Yumaklı, bu yangına hızlı şekilde havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek “Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. Saat 17.00 itibarıyla bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara’daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı’da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık iki kilometre ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı.” diye konuştu.

O bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği için yanan alana birkaç dakika içerisinde hızla müdahale edildiğine işaret eden Yumaklı, bölgeye müdahaleye devam edildiğini söyledi.

Yumaklı, Uşak’taki yangının büyük oranda enerjisinin düştüğünü ancak riskin devam etmesi nedeniyle gece boyunca çalışmaların devam edeceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Saat 14.36’da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik’ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormana sirayet etti. Bu yangınla da arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor. Saat 15.30’da yine ülkemizin başka bir köşesinde Kahramanmaraş’ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangına arkadaşlarımızın havadan ve karadan müdahalesiyle mücadele de başlamış oldu, halen arkadaşlarımız bu yangına müdahaleye devam ediyor.”

“Bursa’da iki yangın başladı”

Bugün en riskli bölgenin Güney Marmara ve Kuzey Ege olduğunu belirttiğini anımsatan Yumaklı, “Maalesef tam da bu noktada Bursa’da iki yangın başladı. Harmancık’ta saat 16.06’da ve Kestel’de saat 17.40’ta başlayan iki ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar, şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması ve yerleşim yerine yakın olması hasebiyle bu iki yangınla ilgili belki çok yoğun bir ilgi alaka olabilir. Ancak arkadaşlarımız bütün gece diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler. ” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabük Safranbolu’daki yangınla ilgili coğrafi zorluklara dikkati çeken Yumaklı, burada bir müddet daha yoğun biçimde çalışılacağını bildirdi.

Yumaklı, bu yangınlardaki büyüme potansiyeline işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Bunların dışında gün içinde başlayıp hızlı müdahaleyle söndürülen birçok yangın var. ‘Çok riskli’ olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28’i ormanlık, 48’i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. Özetleyecek olursak, Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi sorun kalmadı. Halihazırda devam eden ve bütün gece sürecek olan, umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları devam ediyor.”

“Sıcaklık rekorları etken oldu”

Yumaklı, son günlerde hava koşullarının tarihin en üst seviyesinde seyrettiğine işaret ederek Türkiye genelinde dün kırılan sıcaklık rekoruna dikkati çekti.

Orman yangınları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak orman yangınlarına karşı gökyüzünde uçaklarımızla, helikopterlerimizle, insansız hava araçlarımızla, karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla yani devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız ama aslında en iyi, hiç maliyetsiz, hiç problemsiz, hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu, bu yangının çıkmamasını sağlamak.” diye konuştu.

Yumaklı, bir kıvılcımın bir ekosistemi yok edebileceğinin altını çizerek vatandaşlardan olağanüstü bir hassasiyet beklediğini vurguladı.

Bahçede yakılan bir mangalın, temizlikten sonra ateşe verilen bir çöp yığınının, sigara izmaritinin ya da anız yakılmasının yangına sebebiyet verebildiğini ifade eden Yumaklı, vatandaşlardan bunları yapmamalarını, yapanları uyarmalarını, en ufak bir duman ya yangın emaresi gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Yumaklı, piknik alanlarında ve yol kenarlarında ateş yakılmaması gerektiğini de aktararak “yeşil vatan” adı verilen ormanların milli bir emanet olduğunu kaydetti.

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi’ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi’nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz” denildi.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi’nin tahliye edilmesine başlandı.

Karabük yangınında 4. gün

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ise ormanlık alanda çıkan yangın dördüncü gününde de söndürülmeye çalışılıyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, alevler henüz söndürülemedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18’e, mahalle sayısı ise 50’ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5’i hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi’ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangınlar

-Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

-Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü.

-Adana’nın Aladağ ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

-Sakarya’nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

-Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.