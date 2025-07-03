Hakan Çalhanoğlu: Ya Al Hilal’e ya Galatasaray’a

Hakan Çalhanoğlu için Inter bitti!

Hakan Çalhanoğlu için Inter defteri kapanmak üzere. Hakan Çalhanoğlu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Inter’in elenmesinin ardından kendisini hedef tahtasına oturtan kaptan Lautaro Martinez ile bir telefon görüşmesi yapsa da ikili arasındaki gerginlik azalmadı. La Gazzetta dello Sport’a göre Inter’in 30 milyon Euro bonservis istediği 31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devrede.

Simone Inzaghi eski öğrencisini istiyor

Bu arada Şampiyonlar Ligi’nde Inter’i finale çıkarmasının ardından başına geçtiği Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımını da FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselten teknik direktör Simone Inzaghi, eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu için devrede. Hakan’a yılda 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanan Suudi ekibi, aynı zamanda sözleşme bitimi sonrası da milli yıldızı Inzaghi’nin teknik heyetine dahil etme düşüncesinde.