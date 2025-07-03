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Wimbledon’da bir Türk kızı: Zeynep Sönmez

Teniste Wimbledon'da 3. tura yükselen Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra Grand Slam'de bu başarıyı elde eden ilk tenisçi oldu

NationalTurk NL03/07/2025
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Teniste Wimbledon'da 3. tura yükselen Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra Grand Slam'de bu başarıyı elde eden ilk tenisçi oldu
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Zeynep Sönmez tarih yazıyor

Wimbledon Grand Slam’de Zeynep Sönmez, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra teklerde herhangi bir Grand Slam’de 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Tek kadınlar sıralamasında 88. basamakta bulunan Zeynep Sönmez Wta 32 numarası Xinyu Wang’ı 7-5, 7-5 yenerek Wimbledon‘da 3. tura yükseldi. Türk tenis tarihinde Grand Slam’lerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu olmuştu. Musluoğlu, 1950’de Fransa Açık’ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti. Zeynep Sönmez bu başarısıyla 75 yıl sonra rekora ortak oldu.

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NationalTurk NL03/07/2025
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