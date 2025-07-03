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Tammy Abraham iyi! Ciro İtalya’sız yapamaz

Ünlü İtalyan gazeteci Enzo Palladini, Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ayrılması ve yeni gelen Tammy Abraham'ı yorumladı

NationalTurk NL03/07/2025
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Ünlü İtalyan gazeteci Enzo Palladini, Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ayrılması ve yeni gelen Tammy Abraham'ı yorumladı
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1 Ünlü futbol aşçısından Ciro Immobile ve Tammy Abraham yorumu
1.1 “Tammay Abraham iyi transfer”
1.1.1 “Ciro Immobile sadece İtalya’da”

Ünlü futbol aşçısından Ciro Immobile ve Tammy Abraham yorumu

İtalya’nın usta spor gazetecisi ve spor yazarı Enzo Palladini, Ciro Immobile ve Tammy Abraham‘ı NationalTurk okuyucuları için yorum yorumladı. Corriere dello Sport’ta uzun yıllar Inter ve Milan muhabirliği yapan ve şu anda Sportmediaset’in yöneticilerinden biri olan Palladini, Beşiktaş‘tan giden ve geleni yorumladı:

“Tammay Abraham iyi transfer”

“Tammy Abraham iyi oyuncu ve hücumda etkli bir isim. Bence Türkiye’de yıldız olabilir. Burada beni tek endişelendiren sakatlıkları. Milan’ın kupada finale kadar yürümesinde önemli rol oynadı. Roma’yı tek başına ezdi geçti. İki hoca ve belirsizliğin olduğu ortamda sakatlığı tekrarlamazsa başarı getirir.”

“Ciro Immobile sadece İtalya’da”

“Ciro Immobile, İtalya dışında denendiğinde hep başarısız oldu. Bunun son örneği de Beşiktaş idi. Borussia Dortmund olmadı, Sevilla olmadı. Yani İtalyanca duymadığı yerde ne yazık başarılı olamadı. Ama göreceksiniz Bologna’da başarılı olacak. Çünkü orada İtalya ve İtalyanca var.”

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NationalTurk NL03/07/2025
7 1 dakika okuma süresi
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