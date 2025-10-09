AvrupaFutbolSporTürkiye

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için kararlı

Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor

NationalTurk NL09/10/2025
8 1 dakika okuma süresi
Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İçerik gizle
1 Nusret’te Hakan Çalhanoğlu ile buluşma!
1.1 Hakan, Inter ile pazarlık yapacak

Nusret’te Hakan Çalhanoğlu ile buluşma!

Galatasaray uzun süredir transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu sevdasından vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk milli orta sahayı, ocak ayındaki ara transferde renklerine bağlamak istiyor. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ve Gürcistan maçları için Türkiye’ye gelen Hakan, Nusret adlı ünlü et restoranında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile bir araya geldi.

Hakan, Inter ile pazarlık yapacak

Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da yasa dışı faaliyetlere Ultras taraftar aracılığıyla bulaştığı iddiasıyla savcı ve polisin uzun süredir yakın takibinde. Tecrübeli 10 numara İtalya’dan ayrılmak istediği için kulübü Inter ile masaya oturup Galatasaray’a transferi için kolaylık sağlanmasını talep edecek. Inter ise 2027’ye kadar sözleşmesi olan Hakan’ı ucuz bir fiyata bırakmak istemiyor. Bu arada Suudi Arabistan Ligi takımları da Hakan’ı kadrolarına katmanın peşinde.

Bağlantılar
NationalTurk NL09/10/2025
8 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu