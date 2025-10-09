Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için kararlı

Nusret’te Hakan Çalhanoğlu ile buluşma!

Galatasaray uzun süredir transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu sevdasından vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk milli orta sahayı, ocak ayındaki ara transferde renklerine bağlamak istiyor. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ve Gürcistan maçları için Türkiye’ye gelen Hakan, Nusret adlı ünlü et restoranında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile bir araya geldi.

Hakan, Inter ile pazarlık yapacak

Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da yasa dışı faaliyetlere Ultras taraftar aracılığıyla bulaştığı iddiasıyla savcı ve polisin uzun süredir yakın takibinde. Tecrübeli 10 numara İtalya’dan ayrılmak istediği için kulübü Inter ile masaya oturup Galatasaray’a transferi için kolaylık sağlanmasını talep edecek. Inter ise 2027’ye kadar sözleşmesi olan Hakan’ı ucuz bir fiyata bırakmak istemiyor. Bu arada Suudi Arabistan Ligi takımları da Hakan’ı kadrolarına katmanın peşinde.