Kenan Yıldız, Barcelona’ya doğru

Kenan Yıldız’a Juventus’tan 3 katı teklif

A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Kenan Yıldız, transferde gündemden düşmüyor. Bayern Münih altyapısından bedelsiz geldiği Juventus’ta geçen sezon 55 karşılaşmada 10 gol, 6 asist, bu sezon 8 maçta 2 gol, 4 asistle dikkat çeken Kenan Yıldız’ın sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi. Juventus, Kenan’ın 2030’a kadar sözleşmesini uzatmak için 1.5 milyon Euro olan maaşını 5 milyon Euro’ya yükseltme teklifinde bulundu.

Barcelona’nın hayali Kenan Yıldız-Lamine Yamal

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick, yakından ilgilendikleri Kenan Yıldız için harekete geçti. Başkan Laporta, Kenan Yıldız adına görüşmeleri yürüten babası Engin Yıldız ve menajer ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Barcelona’nın hayali, 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal ile Kenan Yıldız’ı bir arada oynatmak. Juventus ise Barcelona’nın yanı sıra Chelsea’nin de istediği Türk oyuncu için 100 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.