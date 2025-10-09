En Son HaberlerGündemTürkiye

Tuzla’da tersanede facia!

Tuzla'da mekanik çalışmaları süren bir geminin yan yatması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken çok sayıda işçi de denize düştü

NationalTurk NL09/10/2025
46 Bir dakikadan az
Tuzla'da mekanik çalışmaları süren bir geminin yan yatması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken çok sayıda işçi de denize düştü
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Tuzla’da Ukraynalı işçi yaşamını yitirdi

İstanbul‘un Tuzla ilçesinde tersanede kaza yaşandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla’daki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen’in tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL09/10/2025
46 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu