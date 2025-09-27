Inter’e iki gollü moral

Inter’de kilidi Lautaro Martinez açtı

İtalya Ligi’ne istediği gibi başlayamayan ve ilk 4 haftada 2 yenilgi alan Inter, Cagliari deplasmanında 2-0 kazandı. 9. dakikada Alessandro Bastoni’nin asistinde Lautaro Martinez ilk golü attı. 82’de Pio Esposito farkı ikiye yükseltti. Lautaro Martinez, 117 golle Sandro Mazzola’yı (116) geçti ve Inter tarihinin Serie A’daki en golcü 5. oyuncusu oldu.Inter’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giyerken Semih Kılıçsoy, Cagliari’de yedek kulübesinde oturdu. İtalya Ligi’nde Juventus, Kenan Yıldız’ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta, 45. dakikada Kamal Sulemana ile öne geçerken 76’da oyuna giren Juan Cabal, 78’de skoru dengeledi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt’un, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 6-4 kazandığı Alman Ligi maçında 57 dakika sahada kalan Can Uzun bir gol, bir asitle oynadı.