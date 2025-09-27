AvrupaFutbol

Vitor Pereira şeytanın bacağını kırdı

İngiltere Premier Lig'de ilk 5 maçını kaybeden Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, Tottenham deplasmanında berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de ilk 5 maçını kaybeden Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, Tottenham deplasmanında berabere kaldı
Vitor Pereira topun ağzındaydı

Fenerbahçe‘nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, geçen sezon Aralık ortasında geldiği Wolverhampton’ta 25 resmi karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle takımı toparlamıştı. Ancak İngiltere Premier Lig‘de ilk 5 maçın kaybedilmesi sonrası en son sıraya gerileyen Wolverhampton’da Pereira’nın koltuğu sallanmaya başlamıştı. Ancak Wolves, bu akşam Tottenham deplasmanında 1-1 berabere kalarak yenilgi serisine son verdi. 54. dakikada Santiago Bueno, Wolves’u 1-0 öne geçirirken 90+4’te Joao Palhinha eşitliği sağladı. Fransa Ligi’nde son şampiyon ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ise Auxerre’i 2-0 yenerek 6 haftada 5. galibiyetini aldı. PSG’nin gollerini 32. dakikada Ilia Zabarnyi ve 55’te Lucas Beraldo kaydetti. İspanya Ligi’nde ise Villarreal, Athletic Bilbao’yu Alberto Moleiro’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

