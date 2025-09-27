Vitor Pereira şeytanın bacağını kırdı

Vitor Pereira topun ağzındaydı

Fenerbahçe‘nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, geçen sezon Aralık ortasında geldiği Wolverhampton’ta 25 resmi karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle takımı toparlamıştı. Ancak İngiltere Premier Lig‘de ilk 5 maçın kaybedilmesi sonrası en son sıraya gerileyen Wolverhampton’da Pereira’nın koltuğu sallanmaya başlamıştı. Ancak Wolves, bu akşam Tottenham deplasmanında 1-1 berabere kalarak yenilgi serisine son verdi. 54. dakikada Santiago Bueno, Wolves’u 1-0 öne geçirirken 90+4’te Joao Palhinha eşitliği sağladı. Fransa Ligi’nde son şampiyon ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ise Auxerre’i 2-0 yenerek 6 haftada 5. galibiyetini aldı. PSG’nin gollerini 32. dakikada Ilia Zabarnyi ve 55’te Lucas Beraldo kaydetti. İspanya Ligi’nde ise Villarreal, Athletic Bilbao’yu Alberto Moleiro’nun golüyle 1-0 mağlup etti.