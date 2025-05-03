Yunanistan’da patlama: Bomba taşıyan kadın öldü

Yunanistan’ın kuzeyindeki Selanik kentinde, sabaha karşı yaşanan bir patlama sonucu 38 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Yerel saatle 05.00 sularında meydana gelen olayda, kadının elinde taşıdığı bombanın erken infilak ettiği bildirildi.

Yunanistan’da korku dolu anlar

Patlamanın, Selanik’in Platonos ve Agios Dimitriou caddelerinin kesişimindeki bir banka şubesi önünde gerçekleştiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, hayatını kaybeden kadın, bankanın ATM’sine bomba yerleştirmeye çalışırken patlama yaşandı. Olay yerine yakın noktalarda park halindeki araçlar ve bazı iş yerleri de patlamadan zarar gördü.

Kadın ağır yaralı olarak İppokrateio Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamada hayatını kaybeden kadının daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunuyor. İsmi açıklanmayan kadın, geçmişte silahlı soygun ve bomba eylemleriyle ilişkilendirilen ve şu anda cezaevinde olan bir anti-otoriter grubun önde gelen üyelerinden biriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Kadının, bir banka soygunu sırasında sırt çantasında kalaşnikof tüfekle yakalandığı ve bu nedenle cezaevine gönderildiği öğrenildi. Yunan Vatandaşlık Koruma Bakanlığı ve polis yetkilileri, kadının söz konusu grupla sıkı bağlantısı olduğunu belirtti.

Aynı grup daha önce mahkemeye bomba göndermişti

Şubat 2024’te, aynı grupla ilişkilendirilen kişiler tarafından Selanik Temyiz Mahkemesi’ne gönderilen bir paket bombanın açılması son anda önlenmişti. Bu olayın da hâlâ terörle mücadele birimleri tarafından soruşturulduğu bildirildi.

Organize suçlarla mücadele devrede

Yaşanan patlama sonrası olay yerine gelen bomba imha ve kriminal ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Selanik Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntüleri, kadının patlama öncesi hareketlerini ve patlamanın etkisini araştırmak üzere inceleniyor.

Patlamanın ardından bölge sakinlerinin büyük panik yaşadığı, bazı iş yeri sahiplerinin camlarının kırıldığını ve sabah iş yerlerini açmak için geldiklerinde büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ifade ettikleri bildirildi.

