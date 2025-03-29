Beşiktaş Derbide Güldü: 2-1

Zirve yarışının kaderini etkileyen dev mücadelede Beşiktaş, Dolmabahçe’de konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Tüpraş Stadı’nı hınca hınç dolduran taraftarlar, Norveçli teknik direktör Solskjaer’in ilk derbisinde alınan zaferle coştu. Galatasaray, liderliğini sürdürse de yenilmezlik serisi sona erdi.

Galatasaray Değişime Gitmedi, Ancak Kaybetti

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Antalyaspor maçının ilk 11’ini bozmadı. Muslera’dan Osimhen’e uzanan yıldız kadrosu sahadaydı. Ancak istikrar bu kez işe yaramadı. Morata, Frankowski ve Eren Elmalı gibi yeni transferler ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Beşiktaş’ta Taktik Sürpriz: Immobile Yedek, Rafa Santrforda

Solskjaer, derbiye sürpriz tercihlerle çıktı. Ciro Immobile’yi kulübeye çekerken, en uçta Rafa Silva’ya görev verdi. Norveçli teknik adamın santrforsuz çıkması dikkat çekti. Emirhan Topçu savunmada görev aldı, sağ bekte ise sakatlıktan dönen Jonas Svensson iki maç aradan sonra ilk 11’e döndü.

Solskjaer İlk Derbisinde Zafere Ulaştı

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye’deki ilk derbi sınavında hanesine galibiyet yazdırdı. 11. maçında 8. galibiyetini alan Norveçli çalıştırıcı, derbi sonrası tribünlerden büyük alkış aldı.

İsviçreli Eski Hakem Meier Tribünde

Beşiktaş Kulübü, hakem kararlarına dikkat çekmek için derbiyi değerlendirmesi adına eski FIFA hakemi Urs Meier’i Tüpraş Stadı’na davet etti. Meier, VAR monitörüne yakın bir noktadan mücadeleyi izledi. Siyah-beyazlı kulübün “Siz getirmediniz, biz getirdik!” paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kapalı Gişe Dolmabahçe, Taraftardan Tam Destek

Beşiktaş taraftarı, derbiye büyük ilgi gösterdi. Dolmabahçe’deki mücadele kapalı gişe oynandı. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan 2 bin kişilik tribünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Derbiye Alınmayanlar ve Eksikler Dikkat Çekti

Galatasaray’da Jakobs, Sallai ve Jelert’in kadro dışında kalması dikkat çekti. Ağrıları bulunan Sallai ve hazır olmayan Jakobs’un yanı sıra genç isimler Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de kadroya alınmadı.

Beşiktaş’ta Yedekler Güçlüydü

Beşiktaş’ta kenarda bekleyen isimler de dikkat çekti. Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut ve Ciro Immobile gibi oyuncular oyuna sonradan dahil olmak üzere yedekteydi. Özellikle Immobile’nin yedek kalması sürpriz olarak yorumlandı.

