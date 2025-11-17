Lewandowski-Osimhen yer değiştiriyor

Avrupa, Lewandowski-Osimhen’i konuşuyor

Barcelona, 37 yaşına gelen Robert Lewandowski’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Polonyalı forvet ile şimdiden görüşmelere başladı ve pazarlıklarda önemli aşama kaydetti.

16 Temmuz 2022’de Bayern Münih’ten 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Barcelona’da 159 karşılaşmada 108 gol kaydetti.

Robert Lewandowski’nin Fenerbahçe’ye imza atma aşamasında olduğu belirtildi.

Bu arada Barcelona, Robert Lewandowski’nin boşluğunu doldurmak için Galatasaray’dan Victor Osimhen’e yöneldi.

Katalan devinin, Nijeryalı santrfor için 120 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

İspanyol basını, Galatasaray’ın 150 milyon Euro istediği 26 yaşındaki futbolcu için Barcelona’nın Sportif Direktörü Deco’nun pazarlıklara başladığını yazdı.

Bir diğer iddia ise Victor Osimhen’in Barcelona’ya gitmek için Galatasaray’dan izin isteyeceği yönünde.