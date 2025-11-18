FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığında “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan gizli yapılanma içerisinde yer aldığı tespit edilen 22 şüpheli için gözaltı talimatı çıkarıldı.

Kontörlü hatlarla haberleşme tespiti

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin Ankara’nın farklı semtlerinde yer alan market, bakkal, büfe gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit telefon hatlarını kullanarak sivil imamlarla iletişim kurduğu belirlendi. Yapılan değerlendirmelere göre söz konusu yöntemle gizli haberleşme sağlandığı ve irtibatın bu kanallar üzerinden sürdürüldüğü ifade edildi.

Aralarında görevde asker ve kamu görevlileri de bulunuyor

Haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi arasında 5 görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3 görevde astsubay, 2 ihraç subay (binbaşı), 4 emekli subay (albay), 2 emekli astsubay, 2 ihraç astsubay, 3 görevde kamu personeli (mühendis ile öğretmen) ve özel sektörde çalışan bir kişi yer alıyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara merkezli olarak toplam 9 ilde eş zamanlı sürdürüldüğü bildirildi.

İşlemler sürüyor

Gözaltı kararının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları devam ederken, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği kaydedildi.

