Galatasaray’da Victor Osimhen şoku

Victor Osimhen gözyaşlarına boğuldu
Son dönemde sakat sayısı artan ve Trendyol Süper Lig’de önce Trabzonspor ile berabere kalıp ardından Kocaelispor’a yenilen Galatasaray’a en büyük yıldızından kötü haber geldi.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas’ın Rabat kentinde karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ile birlikte Nijerya’da 11’de başlayan Victor Osimhen, ilk yarının bitiminde sekerek soyunma odasına gitti ve yerini Akor Adams’a bırakmak zorunda kaldı.
Osimhen’in soyunma odasında gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.
Galatasaray’da Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan sakatlamış, Yunus Akgün de ameliyat olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda bahis soruşturmasında Eren 45 gün, Metehan ise 9 ay forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen’in sakatlığının ciddi olmasından endişeli.
Özellikle 22 Kasım’da Galatasaray’ın bir puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbide Osimhen’in yer alıp alamayacağı merak konusu.