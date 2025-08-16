Manchester City çok farklı

Manchester City eze eze

Manchester City, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı ve üçüncü bitirdiği İngiltere Premier Ligi’nde ilk hafta maçında Wolverhampton’u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın başında bulunduğu Wolverhampton deplasmanında 34 ve 61. dakikalarda Erling Haaland, ayrıca bir de asist yapan Milan’dan yeni transfer Hollandalı Tijjani Reijnders’in 37. dakikadaki golüyle 3 puanı rahat aldı. 73. dakikada oyuna giren Rayan Cherki, 81’de durumu 4-0 yaptı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın öğrencileri, Premier Lig’de 2. hafta Tottenham’ı ağırlayacak.