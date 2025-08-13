FutbolSporTürkiye

Ederson’a Galatasaray yolu açıldı

Manchester City'nin Gianluigi Donnarumma ile anlaşmasının ardından Ederson'un Galatasaray'a transferi an meselesi

Ederson bu hafta imza atabilir

2011’den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Ederson transferi bitmek üzere. Manchester City, Paris Saint Germain’de teknik direktör Luis Enrique’nin gözden çıkardığı ve yerine Lille’den Lucas Chevalier alınan, Gianluigi Donnarumma ile anlaştı. Manchester City’nin İtalyan kaleci için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ederson'dan 8 sezonda 17 kupa

Galatasaray‘ın anlaşmaya yakın olduğu Ederson, 276 İngiltere Premier Ligi, 86 şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 17 Ağustos’ta 32 yaşına basacak Brezilyalı kaleci, 8 sezonda 6 İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Copa America şampiyonluğu kazandı. Ederson, Manchester City’de as kaleci olarak geçirdiği 8 sezonda toplam 17 kupa kazanma başarısı elde etti.

