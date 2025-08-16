Barcelona zorlanmadı bile

Barcelona attı, Mallorca atıldı

İspanya Ligi’nde geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid’in elinden söküp alan Barcelona, 2025-26’ya da iyi başladı. Katalan ekibi, ligin ilk hafta maçında Mallorca deplasmanında 3-0 kazandı. Barcelona, 7. dakikada Raphinha ve 23’te Ferran Torres ile 2-0 üstünlüğü yakaladı. Mallorca, 33’te Morlanes ikinci sarı karttan, 39’da eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi direkt kırmızı görünce, 9 kişi kaldı. 90’da Lamine Yamal hesabı kapattı: 0-3. Bu avantaja karşın Barcelona, 23 şutta sadece 7 isabet bulabildi. İspanya’da Arda Güler’li Real Madrid ise 19 Ağustos saat 22.00’de Osasuna’yı ağırlayacak.