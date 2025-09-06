Trabzonspor’da Andre Onana sesleri!

Andre Onana sıcak bakıyor!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır‘ı Galatasaray’a 33+3 milyon Euro’ya satmasının ardından kaleci arayışlarını sürdürüyor. Yerli kaleci bulmakta sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da 3. kaleci durumuna düşen Andre Onana için girişimde bulundu. Kaleyi United’da Altay Bayındır’a kaptıran ardından da Senne Lemmens’ın transferiyle bir anda 3. kaleci olan 29 yaşındaki file bekçisi, direkt oynayacağı için Trabzonspor’un teklifine sıcak bakmaya başladı. Manchester United’ın kiralamayı kabul ettiği Nijeryalı file bekçisi son kararı verecek.

Ernest Muci’nin maliyeti açıklandı

Trabzonspor’un Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muci‘nin maliyeti de kamuoyuyla paylaşıldı. Karadeniz Fırtınası, 24 yaşındaki Arnavut futbolcunun maaşını karşılarken Beşiktaş’a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Bordo-mavililer satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş’a 8,5 milyon Euro+ KDV’yi 5 taksitte ödeyecek.