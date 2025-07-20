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Galatasaray’a yedekler de yeter

Galatasaray, yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada Avusturya 2. Ligi ekibi Admira Wacker'i yendi

NationalTurk NL20/07/2025
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Galatasaray, yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada Avusturya 2. Ligi ekibi Admira Wacker'i yendi
WTS ile Ayın Fırsatları

 

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1 Galatasaray’dan rotasyonlu kadro
1.1 Galatasaray’da perdeyi Köhn açtı

Galatasaray’dan rotasyonlu kadro

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Avusturya ekibi Admira Wacker ile hazırlık karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılıların ilk 11’i Jankat Yılmaz – Metehan Baltacı, Cuesta, Eyüp, Abdülkerim – Torreira, Sara – Zaniolo, Yusuf Demir, Köhn – Yunus Akgün şeklinde oldu. Galatasaray ilk hazırlık mücadelesinde 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etmişti.

Galatasaray’da perdeyi Köhn açtı

Galatasaray, Avusturya 2. Lig ikincisi Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında öne geçti. Yunus Akgün’ün sola uzun pasında Derrick Köhn sol çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Galatasaray, 57. dakikada Yusuf Demir’in asistinde 18 yaşındaki Arda Ünyay farkı ikiye çıkardı. Admira Wacker 1 dakika sonra Alexander Schmidt ile farkı bire indirdi: 2-1.  Galatasaray bir sonraki maçını 23 Temmuz’da İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak.

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NationalTurk NL20/07/2025
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