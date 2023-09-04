Şampiyon Kadınlardan 100. Yıl Vurgusu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından kadınlarımız sosyal medya hesaplarından çarpıcı mesajlar paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ebrar Karakurt, “BİZ TÜRKİYE’YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için… Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE!” dedi.

Ebrar daha sonraki paylaşımlarında ise “Bu ne oynadığımız ilk final, ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş 🇹🇷”, “MİLLİ GURUR DİYECEKSİNİZ 🇹🇷😉”, “Dünyanın en güzel takımı 🇹🇷”, “Herkesi böyle kucaklıyorum. Birleşerek kazanacağız, ayrışarak değil 🤞🇹🇷” ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş ise “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! Brüksel’den Sevgiler” dedi.

Kaptan Eda Erdem de “Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar.” dedi.

Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar. 🇹🇷🏆🥇 pic.twitter.com/e6gCkMxemA — Eda Erdem (@edaerdem14) September 3, 2023

Maç boyu yaptığı muhteşem savunma ile final maçının yıldızlarından olan Gizem Örge de Twitter hesabından “Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün kızları AVRUPA ŞAMPİYONU!!! 🇹🇷❤️🤍🏆” paylaşımını yaptı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün kızları AVRUPA ŞAMPİYONU!!! 🇹🇷❤️🤍🏆 pic.twitter.com/hxsBajYCW1 — Gizem Örge (@GizemORGE) September 3, 2023

Takımın başarılı isimlerinden İlkin Aydın da şu mesajı paylaştı:

“Atatürk çocuklarıyız biz, dosta güven düşmana korku derken sadece rakiplerimizden bahsetmiyorduk. ve biz bugün Avrupa şampiyonu olduk, tüm kadınlarımıza, kız çocuklarımıza ve bu ülkede hala Mustafa Kemal Atatürk’ün bize açtığı yolda yürüyen herkese armağan olsun.❤️”

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu Oldu

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