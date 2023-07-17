Melissa Vargas Kimdir? Genç Yıldız Şampiyonluğu Getirdi

Milletler Ligi’nin en iyi takımı Türkiye, en iyi oyuncusu Melissa Vargas seçildi. Peki Melissa Vargas kimdir?

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nde Çin’i 3-1 devirerek şampiyon oldu. Dev turnuvanın MVP’si (Turnuvanın en iyi oyuncusu) ise yıldızımız Melissa Vargas seçildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde Arlington kentinde düzenlenen FIVB Miletler Ligi’nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız finalde Çin ile kapıştı.

Kadın sporcularımız Çin’i 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonluğunu elde etti.

Tarihimizde ilk kez şampiyon olduğumuz organizasyonda ödüller de açıklandı. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Melissa Vargas aynı zamanda en iyi pasör çaprazı oldu. En iyi orta oyuncu Zehra Güneş, en iyi libero ise Gizem Örge seçildi.

Genç voleybolcunun müthiş performansı sonrası Melissa Vargas kimdir sorusu gündeme oturdu. Peki Melissa Vargas kimdir?

Melissa Vargas Nereli?

Türk vatandaşlığına geçmeden önceki tam ismi Melissa Teressa Vargas Abreu olan sporcu 16 Ekim 1999’da Küba’da doğdu.

Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2015-16 sezonunda Agel Prostejov’a transfer olan genç yıldız 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymeye başladı.

2014 U23 Pan-Amerikan Kupası’nda ödül alırken 2015 Pan American Kupası’nı en iyi dış vurucu, Final Four Cup 2015’te En İyi Skorer, 2014 Karayip Oyunları, NORCECA Pan American Cup Final Six 2015 ve Şampiyonlar Ligi 2018/2019’da çeşitli ödüller kazandı.

Melissa Vargas 2021 yılında Türk vatandaşı oldu ve 9 Nisan’da düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti kimliği verildi.

Yeni kimliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Vargas, T.C. vatandaşlığına geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Bana duyulan güven nedeniyle mutluyum. Türk milli takımı için elimden gelenin en fazlasını yapacağım” diye konuşmuştu.

Vatandaşlığa geçmesinin ardından ilk adını “Melisa” olarak değiştirdi.

Voleybolcu Melissa Vargas’ın boyu 194 cm’dir. 76 kilogram ağırlığındaki oyuncu pasör çaprazı ve 3.26 metre smaç yüksekliğine sahip.

Melissa Vargas kimdir? Neden Farklı Forma Giydi?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının yarı finalde ABD ile yaptığı maçın ilk setinde Melissa Vargas’ın farklı forma giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Melissa Vargas Filenin Sultanları’nda kırmızı forma yerine çizgili bir forma ile sahaya çıktı. Melissa Vargas “Equal Jersey” projesi kapsamında maç başı farklı formayla sahada yer aldı.

Melissa Vargas ilk set bitene kadar farklı renkteki forması “equal jersey” ile sahada kaldı. Melissa Vargas’ın giydiği Equal Jersey (Eşit tişört) 2021 yılından itibaren FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde kullanılıyor.

Voleybolda eşitliği kutlamanın önemini vurgulamak için voleybolun yıldızları equal jersey (eşit tişört) giyerek parkeye çıkıyor.

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