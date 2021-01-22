Akıllı saat için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

Apple, Samsung, Oppo, Huawei Akıllı Saatlerde Eskiyi Getir Yeniyi Götür akıllı saat için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası, biraz şaşırmanıza neden olabilir. Genelde bu tür kampanyalar akıllı telefonlar için yapılıyor ve akıllı saatlere çok girilmiyor. Fakat yeni kampanya, tam olarak akıllı saatlere odaklanmış durumda. Eski akıllı saatinizi verip yerine yeni akıllı saatinizi alabileceksiniz.

Yine bu kampanya da e-ticaret üzerinden yapılıyor. Hepsiburada’nın kampanyayı düzenlediğini görüyoruz.

Akıllı telefonlarda karşımıza çıkan kampanyaya çok benzer bir kampanya sunulmuş durumda. Bunun için bir araç yayınlanmış. Eski akıllı saatinizin modelini girmeniz ve bu modele karşılık ne kadar fiyat verildiğini gösteren bir araç kullanılmış. Toplamda 4 markanın akıllı saat modeli için geri alım yapılıyor. Bu markalar:

Apple,Samsung, Oppo, Huawei

Bunların dışında bir akıllı saatiniz varsa, araç üzerinde seçemediğiniz için ücreti ve detayları öğrenmeniz mümkün değil.

Burada seçtiğiniz akıllı saat için ne kadar ödeme yapılacağı yanda gözüküyor ama tabii ki maksimum olarak verilecek olan ödemeyi işaret ediyor. Saatin durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan bir durum söz konusu. Peki nasıl işleyiş var?

Akıllı saat için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

Akıllı Saat Eskiyi Getir Yeniyi Götür Kampanyası Nasıl İşliyor?

Saatin geri alım aracına buradan ulaşabilirsiniz. Saatinizi girdiniz, bilgileri doldurduğunuz ve fiyatı gördünüz. Şimdi iki seçeneğiniz var.

1.Hediye Çeki Almak İstiyorum

O zaman ürün hakkında tüm bilgileri dolduruyorsunuz.

İletişim bilgilerinizi ve adreslerinizi de eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz.

Kargo numarası iletilecek. Bu kargo numarasını alıyorsunuz ve saatinizi belirtilen adrese gönderiyorsunuz.

Akıllı saat incelemeye girecek. Söylediğiniz bilgiler doğruysa o zaman tutar onaylanıp size hediye çeki olarak iletilecek.

Artık hesabınızda tanımlı olan bir hediye çeki var güzel. Fakat bu hediye çekini nerede kullanacağız. Bunun için de seçilmiş olan ürünler var. Seçilmiş olan kategorileri aşağı ekliyorum.

Oyun Konsolu

Konsol Aksesuarları

Apple Cep Telefonu

Tablet

Fotoğraf Makinesi

Akıllı Saat

Taşınabilir Bilgisayar

Konsol Oyunları

PS5 Oyun Konsolu

Fotoğraf Makinesi aksesuarları

Kamera