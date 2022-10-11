Lunapark Hız Trenleri iPhone Acil Aramaları Tetikliyor

Hız trenleri, bazı yeni iPhone’ları acil arama yapmak için tetikledi. Wall Street Journal’a (WSJ) göre, ABD’deki bir eğlence parkında hız trenleri, telefonların çarpışma algılama sistemini etkinleştirdi.

Bu özellik, en son işletim sistemine sahip yeni iPhone 14 ve Apple Watch 8, Ultra ve SE’de tanıtılmıştı.

Apple gazeteye, teknolojinin “iç huzuru” sağlamayı amaçladığını ve zamanla gelişmeye devam edeceğini söyledi.

WSJ tarafından Apple’ın sistemini çeşitli çarpışmalarda test eden önceki raporlara göre ise sistem aşırı hassas değil. Ancak gazeteye, Cincinnati, Ohio dışındaki Kings Island eğlence parkında yolculuk sırasında kaza algılama sistemi tetiklenen iPhone’lardan yerel acil servislere yapılan altı çağrının kayıtları hakkında ihbarlar geldi.

Gazetenin aldığı aramalardan birinin kaydında, bir iPhone’dan “Bu iPhone’un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi ve telefonuna cevap vermiyor” yazan otomatik bir mesaj duyuluyor. Arka planda ise lunaparkın sesi duyuluyor.

Sürücüler ayrıca, araçları hareket halindeyken telefonların düşmesi nedeniyle de çarpışma algılama sisteminin tetiklendiği durumların yaşandığını bildirdi.

Yanlış Aramalar Acil Servisleri Meşgul Ediyor

Yanlış uyarılar, acil servislerin zamanını boşa harcayabilir ve yakınları rahatsız edebilir.

Warren County acil servis direktörü Melissa Bour, “Aramalar konusunda çok dikkatliyiz. Hiçbir arama kontrol edilmiyor. Acil olmayan aramalara alışıyorsunuz, ancak bu durum sevk memurlarını yıpratıyor” dedi.

Rollercoaster haber sitesi Coaster101, country müzik sanatçısı Dolly Parton’a ait bir tema parkı olan Dollywood’un da sürücüleri yanlış uyarı riskine karşı uyardığını yazdı.

Coaster101’in muhabiri, parkın en “yoğun” hız trenlerinden ikisinin girişlerine yerleştirilen işaretlerin, çarpışma algılama özelliğini tetikleyebilecekleri ve istenmeyen bir acil durum çağrısına neden olabilecekleri için, sürücüleri Apple saatlerinin ve diğer benzer cihazların yolculukta alınmaması gerektiği konusunda uyardığını belirtti.

Apple’a göre sistem, önden çarpma, yandan çarpma ve arkadan çarpmalar ve devrilmeler gibi ciddi araba kazalarını tespit etmek için tasarlandı.

Telefon, ses, hava yastıklarının açılmasının neden olduğu hava basıncındaki değişiklikler, hareket sensörleri ve GPS dahil olmak üzere bir çarpışmayı algılamak için bir dizi sensör kullanıyor.

Tespit edilen bir çarpmanın ardından, kullanıcılara acil servisleri arama veya uyarıyı kapatma seçeneği sunuluyor. Ancak, 20 saniye sonra kullanıcı yanıt vermezse, telefon otomatik olarak acil servisleri arayarak olayın yerini bildiriyor. Ayrıca, varsa, kullanıcının acil durum irtibat kişilerine de bir mesaj yollanıyor.

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