Apple Zammı! Seçimden Sonra 5. Zam

Kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye KDV zammını da fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone telefonun fiyatı 87 bin 457 TL’ye yükseldi.

Yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilen KDV, tüm ürünlerin zamlanmasına neden oldu.

Ürünlerine yeni KDV oranlarını uygulayan Apple Türkiye’nin bütün ürünlerine yine zam geldi. 18 Mayıs’tan bu yana zam haberleriyle öne çıkan Apple, son zammını 1 Temmuz’da yapmıştı.

iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere dolar/TL kurundaki artış dolayısıyla yüzde 11,8 ila 13,6 aralığında zam gelmişti.

KDV zammının ardından Apple’ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max’in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL’den 85 bin 999 TL’ye çıkmıştı. Apple’ın ‘en ucuz telefonu’ ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE’nin 64 GB hafızalı modeli olmuştu.

KDV Zammı Sonrası Apple Fiyatları Şöyle Oluştu;

iPhone 14: En ucuz 48 bin 300 TL – En pahalı 87 bin 457 TL

iPhone 13: En ucuz 36 bin 609 TL – En pahalı 52 bin 880

iPhone 12: En ucuz 36 bin 609 TL – En pahalı 42 bin 711 TL

Apple Watch SE: 8 bin 745 TL

AirPods: 4 bin 372 TL

Macbook Air M1: 32 bin 33 TL

M2 Max Macbook Pro: 125 bin 84 TL

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