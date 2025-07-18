Victor Osimhen artık tamam

Victor Osimhen’de Galatasaray sabrı kazandı

Galatasaray, geçen sezon 41 karşılaşmada 37 gol atan Victor Osimhen’in kiralık olan sözleşmesini bonservisle satışa çevirme konusunda sonunda başarılı oldu. Sarı-kırmızılılar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in bitmek bilmeyen kaprisleri ve sürekli yenilenen isteklerine karşı sabrıyla Victor Osimhen‘i kadrosuna katmayı başardı. Galatasaray, 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun 75 milyon Euro’luk bonservisinin 40 milyon Euro’sunu peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise 2026’da ödeyecek.

Victor Osimhen’in maaşı 16 milyon Euro

La Gazzetta dello Sport, transferinin ayrıntılarını açıkladığı Victor Osimhen’in yıllık 16 milyon Euro alacağı Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Gazete ayrıca, Galatasaray’ın, Napoli’nin “3 yıl içerisinde İtalya’dan başka bir kulübe transfer olamaz” maddesini de kabul ettiğini bildirdi. Galatasaray’ın Osimhen transferini ezeli rakibi Fenerbahçe’nin kuruluş tarihi olan 1907’ye gönderme yaparak 19 Temmuz’da saat 19.07’de açıklayacağı da iddia edildi.