Galatasaray’dan ikinci hamle Ederson

Ederson, Galatasaray’a “Evet” dedi

Galatasaray, Napoli’den Victor Osimhen transferini uzun uğraşların sonucunda bitirmesinin ardından kaleci transferine yoğunlaştı. Galatasaray, 2011’den bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera’nın ayrılıp Estudiantes’e gitmesiyle dolan boşluğu Manchester City’den Ederson ile dolduracak. Sarı-kırmızılılar, Napoli ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden Brezilyalı kaleciyi 7 milyon Euro maaşa ikna etti.

Manchester City anlaşmaya yakın

Manchester City, Galatasaray’ın Ederson için yaptığı 9 milyon Euro’luk teklifini de kabul etmeye hazırlanıyor. Ederson, 1 Temmuz 2017’de Benfica’dan 40 milyon Euro’ya transfer olduğu Manchester City’de 372 maça çıkarken 6 Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ederson transferinin Victor Osimhen ile birlikte açıklanması bekleniyor.