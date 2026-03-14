Hatay’da ameliyat itfaiye ekipleri ile yapıldı

Hatay‘da demir saplanan hastanın ameliyatına itfaiye girdi
Hatay’da göğsüne saplan demirle ameliyata giren hastanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Vücuttaki demir itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Dörtyol ilçesinde göğüs boşluğuna demir saplanan H.A. isimli adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları demiri çıkaramayınca ameliyata itfaiye ekipleri müdahale etti.
Şahsın vücudundaki demir, kesilerek yarım saati bulan çalışmayla çıkarıldı. Adamın hastanedeki tedavisi ise hala sürüyor.