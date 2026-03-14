Hatay’da ameliyat itfaiye ekipleri ile yapıldı

Hatay'da göğsüne saplanan demirle hastaneye kaldırılan adam vücudundaki demir itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Hatay’da göğsüne saplan demirle ameliyata giren hastanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Vücuttaki demir itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Dörtyol ilçesinde göğüs boşluğuna demir saplanan H.A. isimli adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları demiri çıkaramayınca ameliyata itfaiye ekipleri müdahale etti.
Şahsın vücudundaki demir, kesilerek yarım saati bulan çalışmayla çıkarıldı. Adamın hastanedeki tedavisi ise hala sürüyor.

Demirin çıkartılma anları saniye saniye kaydedildi- Video

