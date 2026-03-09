Afyonkarahisar’da ilginç görüntü

Afyonkarahisar ‘da dananın görüntüleri binlerce kez izlendi Afyonkarahisar’da canlı hayvan yüklü kamyondaki bir dana, kasanın üstüne çıkarak etrafı izledi.

Canlı hayvan nakil aracının içinde yolculuk yapan dananın ilginç görüntüleri görenleri gülümsetti. Kamyon kasının üstüne çıkarak etraftaki manzarayı izleyin dana başka bir aracın sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dananın etrafı izlediği o halleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Binlerce kez görüntülenen ve beğenilen video vatandaşları güldürdü. Sosyal medyada gündem olan dananın yolculuğu çok konuşuldu.

O gülümseten anlar kamerada- Video