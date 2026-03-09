Sakarya’da sahilde gizemli İHA bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda parçalanmış halde bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Aşağı Aziziye Mahallesi sahilinde bulunan İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu henüz tespit edilemezken, olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Sakarya’da sahilde parçalanmış halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar deniz kıyısında parçalanmış halde bir insansız hava aracı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler inceleme başlattı

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, parçalanmış İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

