Kartal’da vatandaş kediyi son anda kurtardı

Kartal ‘da duygulandıran anlar Kartal’da bir sürücü, yolun ortasında duran yavru kediyi trafiği durdurarak ezilmekten kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük takdir topladı.

Yolun ortasında kalan kedi akan trafikte korku dolu anlar yaşadı. Bir hayvansever vatandaş çaresiz durumdaki kediyi görünce akan trafiği durdurarak yavru ediyi son anda ezilmekten kurtardı.

Araçlarını durdurduktan sonra kediyi kucaklayıp güvenli bir alana bırakan vatandaşın bu hareketi büyük takdir topladı. Vatandaşlar bu şekilde duyarlı hareketlerin artması temennisinde bulundu.

O duygulandıran görüntüler- Video