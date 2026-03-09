TürkiyeHaberNationalTurkVideo

Kartal’da vatandaş kediyi son anda kurtardı

Kartal'da bir sürücü, yolun ortasında duran yavru kediyi trafiği durdurarak ezilmekten kurtardı.

NationalTurk TR09/03/2026
0 Bir dakikadan az
kedi 1

Kartal‘da duygulandıran anlar

Kartal’da bir sürücü, yolun ortasında duran yavru kediyi trafiği durdurarak ezilmekten kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük takdir topladı.
Kartal'da duygulandıran anlar
Yolun ortasında kalan kedi akan trafikte korku dolu anlar yaşadı. Bir hayvansever vatandaş çaresiz durumdaki kediyi görünce akan trafiği durdurarak yavru ediyi son anda ezilmekten kurtardı.
Araçlarını durdurduktan sonra kediyi kucaklayıp güvenli bir alana bırakan vatandaşın bu hareketi büyük takdir topladı. Vatandaşlar bu şekilde duyarlı hareketlerin artması temennisinde bulundu.

O duygulandıran görüntüler- Video

Bağlantılar
NationalTurk TR09/03/2026
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu