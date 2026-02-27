Amasya’da feci kaza: Otomobil Yeşilırmak Nehri’ne uçtu

Bir dakikadan az

Amasya ‘da korkunç anlar Amasya’da kavşakta birbirine giren iki araçtan birisi Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. O korkunç anlar kameralara yansıdı.

Kavşakta önüne çıkan araçla çarpışan otomobil Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü girişi yanındaki demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Otomobil 50 metreden fazla sürüklenerek ters döndü.

Köprünün yanından geçen bir vatandaş son dakika nehre düşmekten kurtuldu.

Otomobildeki anne, kızın boğulma tehlikesi atlattı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar şok oldu.

Korkunç kaza anları- Video