Antalya’da iki çocuk yaşlı adamı bıçakladı
Antalya’da 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk, selam almadığı gerekçesiyle 70 yaşındaki bir adamı bıçakladı.
Antalya’da korkunç olay
Antalya’da 70 yaşındaki adam, “Neden selam almadın” tartışması sonrası 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk tarafından bacağından bıçaklandı.
Olayda saat 16.00 sıralarında Ali Erhan O. (70) ile yoldan geçmekte olan 2 çocuk arasında “Neden selam almıyorsun” diyerek bir tartışma çıktı. Ali Erhan O.’yu bacağından b.ç.klayan 2 çocuk hızla olay yerinden kaçarken, yaşlı adamın için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ali Erhan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 2 şüpheli, Yunus timleri ve özel güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.