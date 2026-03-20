Mersin’de 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Mersin’de feci olay
Mersin’de eli bıçaklı 13 yaşındaki bir çocuk dehşet saçtı. İki kişiyi bacağından bıçaklayan çocuk daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Elinde bulanan bıçakla bir grup gencin arasına dalan 13 yalındaki çocuk iki kişiye saldırarak bacaklarından yaraladı. Bıçakla saldırdıktan sonra 2 genç kendilerini bıçaklayan çocuğun peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.
Çocuklar arasında çıkan kavga bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocukların kavgası görenleri şok etti. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.