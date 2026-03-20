Mersin’de 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Mersin’de elinde bıçak olan 13 yaşındaki bir çocuk iki kişiyi bacağından bıçakladı.

NationalTurk TR20/03/2026
mersin

Mersin’de feci olay

Mersin’de eli bıçaklı 13 yaşındaki bir çocuk dehşet saçtı. İki kişiyi bacağından bıçaklayan çocuk daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Mersin’de feci olay
Elinde bulanan bıçakla bir grup gencin arasına dalan 13 yalındaki çocuk iki kişiye saldırarak bacaklarından yaraladı. Bıçakla saldırdıktan sonra 2 genç kendilerini bıçaklayan çocuğun peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.
Çocuklar arasında çıkan kavga bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocukların kavgası görenleri şok etti. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Çocuklar arasında çıkan kavga böyle görüntülendi – Video

NationalTurk TR20/03/2026
